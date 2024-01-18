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Токсичность по Радию: кому выгоден уход главы Башкирии

Токсичность по Радию: кому выгоден уход главы Башкирии

В Башкирии прошла серия несанкционированных протестов - люди якобы оказались недовольны приговором суда, вынесенным в отношении "экологического активиста" Фаиля Алсынова (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

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