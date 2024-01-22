Музыкальная академия Ларисы Долиной проведет обучающий интенсив в Иркутске

С 9 по 13 февраля в Иркутском областном колледже культуры пройдут мастер-классы для музыкальных педагогов, начинающих певцов и музыкантов, которые подготовили наставники музыкальной академии Ларисой Долиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии