Житель Магадана зарезал охранника ТЦ, пожаловавшегося его матери на кражу

В Магадане будут судить 21-летнего местного жителя за убийство охранника ТЦ. Предположительно, он зарезал мужчину после того, как тот пожаловался его матери на кражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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