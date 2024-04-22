Представитель инвесткомпании Grayscale: "Биржевые фонды на базе альткоинов за два-три года станут обыденностью"

Представитель инвесткомпании Grayscale высказал мнение о том, что биржевые фонды на основе цифровых активов, за исключением биткоина и эфира, скорее всего, не будут запущены в текущем 2024 году, а, вероятнее всего, появятся в среднесрочной перспективе.
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