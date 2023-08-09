Байден решил отправиться во Вьетнам для сближения с партнером России и Китая

александр селезнев

Дед Бидон во Вьетнам попёрся. Ну ладно - пусть чешет, со ступенек трапа только не свалился бы кубарем!!! А хотелось бы, что бы те же вьетнамцы, по приезду знаменитого дедушки - провели с ним ликбез относительно совершенно недавнего прошлого в котором амеры пытались уничтожить эту страну: убивали мирное население, напалмом сжигали деревни, напомнили бы ему и про Сайгон и другие чечётки, которые амеры-матрасники вытворяли в этой стране. И о том, как они драпали оттуда, когда вьетнамцы с помощью Советского Союза дали им там хороших дюлей.