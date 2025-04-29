Монсон раскритиковал экс-вратаря сборной Чехии Гашека за антироссийскую риторику

Бывший боец ММА Джефф Монсон подверг критике экс-вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека. «Ему следует прекратить нелепые обвинения и критику российских спортсменов, а вместо этого популяризировать хоккей», — приводит слова Монсона РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии