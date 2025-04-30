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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Орловский писатель Майоров раскрыл любопытные детали нового романа «Казнь»

Орловский писатель Майоров раскрыл любопытные детали нового романа «Казнь»

В январе 2025 года орловский писатель и журналист Геннадий Майоров представил общественности сигнальный экземпляр своей книги «Казнь», сюжет которой складывается вокруг противостояния советской и германской разведок в прошлом веке.

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