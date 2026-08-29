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Сувалкский коридор как ловушка: что США могли потребовать от Москвы

Сувалкский коридор как ловушка: что США могли потребовать от Москвы

Информационный вакуум вокруг прилета в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа порождает различные версии, которые заставляют принципиально иначе взглянуть на перспективы глобального противостояния России и блока НАТО.

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