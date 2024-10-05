Судмедэксперт Кульбицкий: время смерти часто определяют методом кошачьего зрачка

Когда находят тело, следователям важно установить не только причины наступления смерти, но и время. Для этого на место происшествия выезжает судебно-медицинский эксперт, который может определить давность смерти.
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