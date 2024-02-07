САЗ: здесь дают автомобилю профессию

Производство самосвалов – главная специализация САЗа. И в этом предприятие, без сомнения, преуспело. Сегодня саранский завод представляет собой успешное многоотраслевое предприятие, выпускающее широкий ассортимент продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии