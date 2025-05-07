Попытка Украины сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН провалилась: зал Генассамблеи был переполнен

Вечер русских песен стал знаковым даже в условиях международного напряжения и прошел с аншлагом.Концерт «Хора Турецкого», состоявшийся в ночь на 7 мая по московскому времени, собрал около 1800 зрителей, что превысило вместимость зала Генассамблеи.