ИИ в гуманитарных науках: Китай оцифровывает древние манускрипты

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Более 600 исследователей, студентов и представителей технологической индустрии собрались в Шанхае на вторую конференцию Китайской компьютерной федерации (CCF) «ИИ для гуманитарных наук», которая прошла с 28 по 30 августа.