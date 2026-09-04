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ИИ в гуманитарных науках: Китай оцифровывает древние манускрипты

ИИ в гуманитарных науках: Китай оцифровывает древние манускрипты

Более 600 исследователей, студентов и представителей технологической индустрии собрались в Шанхае на вторую конференцию Китайской компьютерной федерации (CCF) «ИИ для гуманитарных наук», которая прошла с 28 по 30 августа.

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