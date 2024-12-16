Украине сказочно повезло. Путин выдвинул требования для переговоров: Всё могло быть иначе

ВВ

Василий Васильев

Стамбульские договоренности, с учетом изменения ситуации на фронте, вторжения в Курскую область и начала использования ракет дальнего действия по территории России, является прологом к "похабному миру". Видимо, у нашего Президента есть серьезные основания "прогибаться" в сторону "похабного мира". Возможно, это проблемы с внутренней ситуацией в стране, ведь инфляция и не думает останавливаться, несмотря на все усилия ЦБ и экономического блока Правительства. А продолжение войны только усиливает инфляцию. Впрочем, есть и другие возможные причины извне страны. Поэтому возможно начало пропагандисткой компании на всех федеральных СМИ с целью придать "стамбульским соглашениям" статуса ПОБЕДЫ над врагом. Хотя, на мой взгляд, с учетом всех наших потерь и людских и материальных, сегодня ЭТО уже не ПОБЕДА, а в лучшем случае "пиррова победа" для нас, а для Украины можно считать ВЕСЬМА успешным завершением конфликта.