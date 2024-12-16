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Украине сказочно повезло. Путин выдвинул требования для переговоров: Всё могло быть иначе

16 декабря президент России Владимир Путин снова выдвинул требования к Украине для старта переговоров по урегулированию конфликта.

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Комментарии
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Василий Васильев
Стамбульские договоренности, с учетом изменения ситуации на фронте, вторжения в Курскую область и начала использования ракет дальнего действия по территории России, является прологом к &quot;похабному миру&quot;. Видимо, у нашего Президента есть серьезные основания &quot;прогибаться&quot; в сторону &quot;похабного мира&quot;. Возможно, это проблемы с внутренней ситуацией в стране, ведь инфляция и не думает останавливаться, несмотря на все усилия ЦБ и экономического блока Правительства. А продолжение войны только усиливает инфляцию. Впрочем, есть и другие возможные причины извне страны. Поэтому возможно начало пропагандисткой компании на всех федеральных СМИ с целью придать &quot;стамбульским соглашениям&quot; статуса  ПОБЕДЫ над врагом. Хотя, на мой взгляд, с учетом всех наших потерь и людских и материальных, сегодня ЭТО уже не ПОБЕДА, а в лучшем случае &quot;пиррова победа&quot; для нас, а для Украины можно считать ВЕСЬМА успешным завершением конфликта.
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17 час.

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