Страх рождения ребенка отразился на грудном вскармливании

Качество и продолжительность грудного вскармливания важны для развития ребенка в первый год жизни. Ученые из Финляндии выяснили, из-за чего эти показатели могут становиться неоптимальными, и обнаружили, что важную роль играет страх родов.
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