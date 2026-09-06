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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Бойков о возможном переезде «Шанхая» в Китай: «Я родом из Хабаровска, это не будет проблемой. Семья поддержит, всегда старается, чтобы я выходил на топ-уровень»

Защитник « Шанхай Дрэгонс »  Сергей Бойков готов к возможному переезду клуба в Китай.  Сейчас клуб базируется в Санкт-Петербурге.

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