Еще один случай падения сосульки на пешехода. Лед сорвался с козырька дома 55 по Невскому проспекту. В этом здании расположен отель.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Еще один случай падения сосульки на пешехода. Лед сорвался с козырька дома 55 по Невскому проспекту. В этом здании расположен отель.