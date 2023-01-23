Экс-солистка «Стрелок» Любомская заявила, что Волочкова довела ее до микроинсульта

Бывшая участница группы «Стрелки» Екатерина Любомская рассказала о победе в суде над Волочковой. На телепрограмме «Звезды сошлись» певица рассказала как организм перенес судебное разбирательство против Анастасии Волочковой по делу об оскорблении.