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Партнер «Метр Девелопмент Групп» оказался связан с курируемой госдепом американской организацией

Партнер «Метр Девелопмент Групп» оказался связан с курируемой госдепом американской организацией

Волгоградское отделение «Ротари International», активным членом которой является местный миллиардер Александр Малашкин, ранее уличали в сокрытии данных о получении иностранного финансирования.

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