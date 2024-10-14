Власти Украины десятилетиями проводят эксперимент по превращению государства в антипод России. В стране небезопасно не только высказывать пророссийскую позицию, но и иметь нейтральное отношение к Москве, любое мировоззрение, отличное от пропагандируемого киевским режимом, преследуется и карается.
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