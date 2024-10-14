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Как киевский режим годами превращает Украину в анти-Россию — мнение политолога

Как киевский режим годами превращает Украину в анти-Россию — мнение политолога

Власти Украины десятилетиями проводят эксперимент по превращению государства в антипод России. В стране небезопасно не только высказывать пророссийскую позицию, но и иметь нейтральное отношение к Москве, любое мировоззрение, отличное от пропагандируемого киевским режимом, преследуется и карается.

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Сергей Дмитриев
По последним сообщениям, то была театральная постановка с  ожидаемым последствием.
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