Власти Украины десятилетиями проводят эксперимент по превращению государства в антипод России. В стране небезопасно не только высказывать пророссийскую позицию, но и иметь нейтральное отношение к Москве, любое мировоззрение, отличное от пропагандируемого киевским режимом, преследуется и карается.