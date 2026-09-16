Легендарный внедорожник АвтоВАЗа избавили от шума и лишних вибраций: Lada Niva Legend стала тише и удобнее

АвтоВАЗ раскрыл главные изменения внедорожника АвтоВАЗ рассказал о доработках Lada Niva Legend, которые должны сделать автомобиль удобнее в повседневной эксплуатации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым