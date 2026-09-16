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Легендарный внедорожник АвтоВАЗа избавили от шума и лишних вибраций: Lada Niva Legend стала тише и удобнее

Легендарный внедорожник АвтоВАЗа избавили от шума и лишних вибраций: Lada Niva Legend стала тише и удобнее

АвтоВАЗ раскрыл главные изменения внедорожника АвтоВАЗ рассказал о доработках Lada Niva Legend, которые должны сделать автомобиль удобнее в повседневной эксплуатации.

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