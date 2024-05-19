Высаженные чуть более полугода назад липы на улице Ленина исчезли

Высаженные в октябре 2023 года на улице Ленина, напротив Центробанка и Народного дома липы исчезли. Осталось лишь одно дерево из двенадцатиВысаженные в октябре 2023 года на улице Ленина, напротив Центробанка и Народного дома липы исчезли.
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