«Создание привлекательных условий для частных инвестиций в транспортную инфраструктуру — важная задача!» (с) Экономические основы транспортной деятельности — от теории к практике через литературу

Недавно (в 2024 г.) вышла из печати книга «Экономические основы транспортной деятельности, инфраструктурного и инновационного развития транспорта» — учебное пособие, подготовленное коллективом учёных и преподавателей РУТ-МИИТ Д.
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