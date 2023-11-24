В Кремле прокомментировали сообщения о строительстве подводного тоннеля до Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами заявил, что считает абсурдной выпущенную американским изданием The Washington Post новость о планах Москвы и Пекина по строительству под Керченским проливом подводного тоннеля.
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