Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными «подводными камнями» этого процесса, то добиться эффекта «заводской покраски» по силам даже новичкам.
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