Захарова: в меморандуме РФ по Украине будут обозначены возможные сроки урегулирования конфликта

Пока американская пресса публикует инсайды о том, что президент США Дональд Трамп близок к принятию решения о выходе из переговорного трека по завершению украинского конфликта, Москва в рамках Стамбульских договоренностей продолжает работу над меморандумом по условиям его завершения.