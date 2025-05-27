Захарова: в меморандуме РФ по Украине будут обозначены возможные сроки урегулирования конфликта

Пока американская пресса публикует инсайды о том, что президент США Дональд Трамп близок к принятию решения о выходе из переговорного трека по завершению украинского конфликта, Москва в рамках Стамбульских договоренностей продолжает работу над меморандумом по условиям его завершения.
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