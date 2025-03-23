Трагедия на премьере: не стало актрисы Ларисы Голубкиной

Народной актрисе было 85 лет. Он страдала от онкологии.Дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, Мария, рассказала о смерти знаменитой актрисы во время спектакля "Синяя птица", который проходит на сцене Центрального академического театра Российской Армии.