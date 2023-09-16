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«Архитекторов так проверяют?» Фигуристы сыграли в дженгу, исполнили танцы и показали свои рисунки на съемках Первого канала перед контрольными прокатами

Видео с участием Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Марка Кондратюка, Дмитрия Алиева и других спортсменов опубликовано в телеграм-канале.

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