Больше не бюджетный седан? В России подорожали Toyota Vios

Как сообщают «Автоновости дня», в России подорожали бюджетные седаны Toyota Vios. Если в феврале самая доступная машина оценивалась в 1,799 млн рублей, то цена самого дешевого экземпляра сейчас — 2,09 млн рублей.
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