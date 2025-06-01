Политика как он...
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Политика как она есть

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Пассажиров пострадавшего при ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

Пассажиров пострадавшего при ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

Пассажиры поезда №86, следовавшего из Климова в Москву, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), организованный на станции Выгоничи.

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