smi.today

4 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    КАК они уже остое... со своими походами на Россию!! Каждый век они прутся сюда... КАКОГО ХРЕНА ИМ ТУТ НУЖНО?!!Запад начинает «к...
  • лина любимцева
    Без ближнего зарубежья не обошлось... Я так и думала...Два мужчины постр...
  • лина любимцева
    Наши ребята отлично поработали. Устали.... А теперь  уже пора ДОМОЙ!!МЧС: Российские с...

Politico: США не станут отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

Politico: США не станут отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что США не станут направлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров в рамках военной помощи, поскольку у страны нет излишка этих вооружений, пишет Politico.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх