Politico: США не станут отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что США не станут направлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров в рамках военной помощи, поскольку у страны нет излишка этих вооружений, пишет Politico.
Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что США не станут направлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров в рамках военной помощи, поскольку у страны нет излишка этих вооружений, пишет Politico.
Свежие комментарии