ФИФА отменила удаление экс-игрока «Зенита» Паредаса за драку в финале ЧМ

Футболист вступил в потасовку с испанскими игроками после финального свистка. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, которую показали полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального свистка в матче с испанцами на чемпионате мира, сообщает ВВС.