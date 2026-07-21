ФИФА отменила удаление экс-игрока «Зенита» Паредаса за драку в финале ЧМ

Футболист вступил в потасовку с испанскими игроками после финального свистка. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, которую показали полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального свистка в матче с испанцами на чемпионате мира, сообщает ВВС.
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