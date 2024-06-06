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Губернатор Голубев заявил, что в результате атаки на НПЗ пострадавших нет

Губернатор Голубев заявил, что в результате атаки на НПЗ пострадавших нет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

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