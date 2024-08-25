Никита Щитов: «Аскаров – перспективный вратарь, способный играть на элитном уровне НХЛ. Если будет доверие тренера, он может стать основным голкипером «Сан‑Хосе» 

«Нэшвилл» обменял вратаря в «Шаркс» 23 августа. «Отличный обмен для Ярослава. В «Нэшвилле» были сильные конкуренты на вратарской позиции, и заявить о себе было куда меньше шансов, чем в «Сан‑Хосе».