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Посольство России в США назвало абсурдными заявления спикера Госдепа Прайса, обвинившего Москву в «депортации украинских детей»

Посольство России в США назвало абсурдными заявления спикера Госдепа Прайса, обвинившего Москву в «депортации украинских детей»

Российское посольство в Соединенных Штатах назвало абсурдными заявления спикера американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, который обвинил Москву в «депортации украинских детей».

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