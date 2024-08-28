Фестиваль "Мир Русского театра" - Онлайн-постановки и обсуждение Проблем

Фестиваль "Мир русского театра" стартует 2 сентября и продлится в режиме онлайн до 6 сентября. Организаторы пригласили представителей русскоязычных театров со всего мира, чтобы они смогли показать свои лучшие спектакли и пообщаться с российскими коллегами.