Повреждений не избежать: исследование оценило последствие подлета астероида Апофис к Земле Евгения КомароваАстрономы держат под наблюдением космические тела, относящиеся к потенциально опасным для Земли объектам.
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