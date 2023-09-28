Медсестра из Челябинска «усыновила» бойцов на фронте

Медработник в четвертом поколении из Челябинска Елена Соколова отправилась на СВО в 48 лет. На фронте Елена получила позывной «Мама», именно так стали называть ее бойцы после того, как первое недоверие сменилось нежностью и стремлением защищать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии