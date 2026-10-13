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Полина Борисова заявила, что не может жить с матерью: «Сил уже нет»

Полина Борисова заявила, что не может жить с матерью: «Сил уже нет»

Полина Борисова, 19-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой, публично обвинила мать в систематических избиениях.

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