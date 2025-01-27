Форвард «Лады» Камара: «Рад, что вернулся в КХЛ – это вторая лига мира, думаю. Тренировался каждый день, чтобы приехать готовым»

– После игры за «Нефтехимик» и «Барыс» получали ли вы предложения от других клубов КХЛ летом? – Нет. Игра в Словакии не была моим приоритетом, но я хотел играть в хоккей, получил предложение из Тольятти и рад, что вернулся в эту лигу.