Форвард «Лады» Камара: «Рад, что вернулся в КХЛ – это вторая лига мира, думаю. Тренировался каждый день, чтобы приехать готовым»

– После игры за «Нефтехимик» и «Барыс» получали ли вы предложения от других клубов КХЛ летом? – Нет. Игра в Словакии не была моим приоритетом, но я хотел играть в хоккей, получил предложение из Тольятти и рад, что вернулся в эту лигу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии