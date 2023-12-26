Тулякам рассказали, как хранить вино до Нового года

Олеся Буняева, директор департамента исследования и продвижения продукции отечественного производства в Роскачестве, дала рекомендации о том, как и где хранить игристые и другие виды вин до наступления Нового года, сообщает РИА Новости.
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