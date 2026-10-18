Выставка собрала более 1,7 тыс. участников из 30 стран. Предприятие опирается на более чем столетний опыт работы с водорослями Белого моря и планирует расширять географию рынков.
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