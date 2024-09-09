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На запад России распространяется тяжелая форма клещевого энцефалита

На запад России распространяется тяжелая форма клещевого энцефалита

Тяжелая форма клещевого энцефалита с Дальнего Востока и Сибири распространяется на запад России. &quot;Болезнь распространяется из-за потепления, из-за вырубки лесов, из-за распространения туризма на север и на юг.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Клещевой энцефалит и все сопутствующие после укуса клещей инфекции опасны для жизни.
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