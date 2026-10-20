Алексей Ежов из Кандалакшского заповедника объяснил сходство кайр с пингвинами. Живущие на Севере кайры имеют внешний облик, пищевые привычки и методы кладки яиц, схожие с антарктическими пингвинами, но способны летать и обитают на скалах.