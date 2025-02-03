Аэропорт Шереметьево замело снегом

Снегопад обрушился на север Москвы.Снегопад начался в ночь на 4 февраля на севере Москвы. Пурга замела аэропорт Шереметьево, но воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме — самолёты приземляются и отправляются по расписанию.