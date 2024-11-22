FAZ раскрыла детали плана подготовка Германии к войне с Россией

Подготовку к крупномасштабной войне с Россией начала Германия, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии», большая часть которого засекречена, сообщила 21 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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