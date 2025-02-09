Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID «независимые» СМИ

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск, являющийся главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, высмеял «независимые» СМИ в России и на Украине, оставшиеся без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).
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