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Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ По решению Арбитражного суда Приморского края, состоялась передача восьми крупнейших частных предприятий рыбной промышленности, в пользу Федерального агентства по управлению имуществом - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток", "Приморская рыболовная компания", "Прибой-Т", "Севрыбфлот", "Аквамарин" и "РентЭлит".

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Комментарии
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г
галина
Может настала пора ницонализировать не только рыбную промышленность, но и недра. Сколько можно красть народное достояние.
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15 час.
Галина Чужая
А почему Южная Корея до сих пор камчатского краба вылавливает в наших водах??? Или это другое?
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3 час.
Boris Borisov
И, Ч Т О ???? Рыба , которая по цене говядины, подешевеет хоть на рубль ????????!!!! Не смешите мои тапочки !
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1 час.

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