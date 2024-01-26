Суд арестовал счета бывшего замминистра энергетики

Столичный суд наложил обеспечительные меры на счета почти на 42 млн. Такое решение принято в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».