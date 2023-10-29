Израиль приостановил под давлением США сухопутную операцию в Газе – New York Times

Американское издание New York Times со ссылкой на Пентагон сообщает, что Израиль временно приостановил сухопутную операцию в секторе Газа под давлением США и по настоянию министра обороны США Остина Издание отмечает, что Израиль переходит к более локальным наземным операциям в Газе по настоянию США.