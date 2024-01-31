Юрист Артем Пацев: «У канадцев есть шансы убедить коллегию CAS. Думаю, именно из-за этого ОКР объявил, что он тоже недоволен»

«Надо сказать, что у канадцев есть определенные шансы на то, чтобы убедить коллегию CAS. Но я думаю, что именно, чтобы уравновесить или нейтрализовать это их движение, наш олимпийский комитет объявил, что он тоже недоволен и будет требовать оставления именно золота.